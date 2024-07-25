Шешко: «Я не хочу торопить события»

В прошлом месяце молодой словенский форвард «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко продлил контракт с немецким клубом, несмотря на интерес от топовых команд Европы. Шешко прокомментировал решение остаться в Лейпциге.

«Верю, что моё решение правильное. Я хочу больше узнать и не торопить события. Я нахожусь в отличном клубе, который даст мне всё для следующего шага в карьере», - делится Шешко с Nogomania.

Шешко 21 год, этим летом он ездил в Германию на Евро-2024 в составе сборной Словении. Там его команда вышла в плей-офф. А в прошлом сезоне в 31 матче Бундеслиги форвард забил 14 голов и оформил два ассиста.