Опытный защитник Матс Хуммельс сорвал медосмотр в своём потенциальном новом клубе – «Болонье». Новостью делится Corriere dello Sport.

По информации источника, клуб организовал Хуммельсу трансфер в Италию, оплатив билеты на самолёт и прохождение медобследования. Однако в последний момент немец отказался от вылета, взяв себе несколько дней паузы.

У такого поступка есть две версии. Первая – это возможные переговоры с другими клубами. Вторая – желание Хуммельса побольше пробыть в отпуске со своими детьми. Ко второй и склоняются агенты Матса.

Напомним, летом опытный Хуммельс покинул дортмундскую «Боруссию».

«Болонья» в новом сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Хуммельс не подходит «Реалу»