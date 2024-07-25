«Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо продолжает находиться в сфере интересов каталонской «Барселоны», об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Как стало известно источнику, «сине-гранатовые» сделали предложение немецкому клубу по трансферу испанца в размере 40 миллионов евро. Эта сумма не устроила «быков», немцы отклонили предложение каталонцев.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Ольмо провел 21 встречу, записав на свой счет четыре забитых мяча и пять результативных передач. Вместе со сборной Испании 26-летний полузащитник стал триумфатором чемпионата Европы – 2024.