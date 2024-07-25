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«Барселона» подготовила контракт для Ольмо

25 Июля 2024 • 07:13 Комментировать

Футбольный функционер Деку, который занимает пост спортивного директора каталонской «Барселоны», провел встречу с агентами испанского полузащитника Дани Ольмо. Переговоры длились около двух часов, рапортует Jijantes FC в социальных сетях.

«Сине-гранатовые» хотят приобрести у «РБ Лейпцига» 26-летнего хавбека, блеснувшего на недавнем чемпионате Европы – 2024. «Барса» готова подписать с Ольмо шестилетнее трудовое соглашение.

В минувшем сезоне полузащитник провел 25 поединков за немецкую команду, записав на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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