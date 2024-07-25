«Барселона» подготовила контракт для Ольмо

Футбольный функционер Деку, который занимает пост спортивного директора каталонской «Барселоны», провел встречу с агентами испанского полузащитника Дани Ольмо. Переговоры длились около двух часов, рапортует Jijantes FC в социальных сетях.

«Сине-гранатовые» хотят приобрести у «РБ Лейпцига» 26-летнего хавбека, блеснувшего на недавнем чемпионате Европы – 2024. «Барса» готова подписать с Ольмо шестилетнее трудовое соглашение.

В минувшем сезоне полузащитник провел 25 поединков за немецкую команду, записав на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.