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«Барселона» обратилась к агенту Ольмо

25 Июля 2024 • 05:29 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо всё ещё может перейти в «Барселону».

Как известно, каталонский гранд намерен приобрести Нико Уильямса, поэтому для осуществления трансфера Ольмо придётся совершить дорогостоящую продажу кого-то из текущего состава. Тем не менее, как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» связалась с агентом 26-летней звезды «РБ Лейпцига» и проинформировала об огромной заинтересованности в подписании футболиста.

Переход Дани Ольмо обойдётся «сине-гранатовым» примерно в 60 млн евро. Игрок уже выступал за «Барселону» с 2007 по 2014 год, но за первую команду не дебютировал.

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