«Барселона» обратилась к агенту Ольмо

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо всё ещё может перейти в «Барселону».

Как известно, каталонский гранд намерен приобрести Нико Уильямса, поэтому для осуществления трансфера Ольмо придётся совершить дорогостоящую продажу кого-то из текущего состава. Тем не менее, как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» связалась с агентом 26-летней звезды «РБ Лейпцига» и проинформировала об огромной заинтересованности в подписании футболиста.

Переход Дани Ольмо обойдётся «сине-гранатовым» примерно в 60 млн евро. Игрок уже выступал за «Барселону» с 2007 по 2014 год, но за первую команду не дебютировал.