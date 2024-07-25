«Ювентус» сделал предложение игроку дортмундской «Боруссии»

Вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми получил предложение от «Ювентуса».

Сведения об интересе «старой синьоры» к 22-летнему игроку появились ещё в июне. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, в среду «Ювентус» напрямую связался с окружением Адейеми. Представители туринцев предложили немецкому футболисту контракт, при этом переговоры с «Боруссией» ещё не стартовали.

Стоимость Карима Адейеми, по версии экспертов портала Transfermarkt, составляет 28 млн евро. Трудовой договор вингера со «шмелями» рассчитан до середины 2027 года.

В числе претендентов на Адейеми также фигурировал лондонский «Челси».