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«Ювентус» сделал предложение игроку дортмундской «Боруссии»

25 Июля 2024 • 01:02 Комментировать
Ювентус
...
Комо
19.08 21:45

Вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми получил предложение от «Ювентуса».

Сведения об интересе «старой синьоры» к 22-летнему игроку появились ещё в июне. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, в среду «Ювентус» напрямую связался с окружением Адейеми. Представители туринцев предложили немецкому футболисту контракт, при этом переговоры с «Боруссией» ещё не стартовали.

Стоимость Карима Адейеми, по версии экспертов портала Transfermarkt, составляет 28 млн евро. Трудовой договор вингера со «шмелями» рассчитан до середины 2027 года.

В числе претендентов на Адейеми также фигурировал лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Боруссия Дортмунд Карим Адейеми трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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