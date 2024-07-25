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Чемпионат Германии. Бундеслига

Станишич ответил, мог ли остаться в «Байере» вместо возвращения в «Баварию»

25 Июля 2024 • 00:18 Комментировать
Байер Л
...
Штутгарт
17.08 21:30

Защитник «Баварии» Йосип Станишич прокомментировал своё возвращение из «Байера».

Хорват провёл прошлый сезон в составе «фармацевтов» на правах аренды, выиграв с ними Бундеслигу и Кубок Германии. Леверкузенский клуб был заинтересован в сохранении игрока, однако у «Баварии» есть на него свои планы.

«Все спекуляции – это не моё дело. Я выполнил свою работу. Оба клуба хотели видеть меня у себя, что приятно. У меня контракт с «Баварией», и теперь я играю здесь», – сказал в интервью Kicker Станишич, принявший участие в первой товарищеской игре нового сезона против команды «Роттах-Эгерн» (14:1).

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