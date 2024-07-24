Ульрайх рассказал, что изменилось в игре «Баварии» с приходом Компани

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх поведал об изменениях, которые внёс новый рулевой команды Венсан Компани.

Бельгийский специалист был назначен на должность главного тренера мюнхенцев в межсезонье. Он заменил ушедшего Томаса Тухеля.

«Что изменилось при Компани? Думаю, перемены в первую очередь связаны с игрой без мяча. Мы стали активнее прессинговать, действуем более агрессивно. У Компани есть чёткое представление о том, какой футбол он хочет видеть», – приводит журналист Максимилиан Кох слова Ульрайха.

В среду «Бавария» одержала победу со счётом 14:1 в контрольном матче с любительским «Роттах-Эгерн». Это первая игра команды под руководством Компани.