В «Баварии» считают, что полузащитник Йозуа Киммих может заинтересовать мадридский «Реал».

Контракт 29-летнего игрока истекает через год, и в настоящий момент стороны далеки от договорённости по новому соглашению. По сведениям Relevo, в мюнхенском клубе есть опасения относительно возможного ухода Киммиха в «Реал». Боссы «Баварии» считают, что немецкий хавбек вполне может стать целью «сливочных», и это серьёзно осложнит задачу по продлению его истекающего контракта.

Интерес к Йозуа Киммиху приписывался «Манчестер Сити» и «Барселоне». Цвета «Баварии» футболист представляет с 2015 года.