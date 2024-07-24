«ПСЖ» надеется привлечь восходящую звезду проектом, а не деньгами

«Пари Сен-Жермен» готовит новое предложение по полузащитнику Дезире Дуэ.

Парижане ведут борьбу за 19-летнего футболиста «Ренна» с «Баварией», однако не планируют тягаться с мюнхенцами в финансовом аспекте. Как утверждает L'Equipe, гранд Лиги 1 не намерен переплачивать, поэтому предложит «Ренну» не более 50 млн евро за восходящую звезду, в то время как «Бавария» готова заплатить 55 млн евро. Кроме того, по сведениям источника, мюнхенцы обещают французу более солидную заработную плату.

В «ПСЖ» надеются убедить многообещающего игрока не финансовыми выгодами, а спортивной составляющей проекта.