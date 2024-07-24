«Бавария» нашла альтернативу Хави Симонсу за 55 млн евро

«Бавария» намерена усилиться атакующим полузащитником в летнее трансферное окно.

Главной целью мюнхенцев считался Хави Симонс из «ПСЖ», однако подписать нидерландца не удалось – он близок к возвращению в «РБ Лейпциг» на правах аренды. Согласно заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, теперь «Бавария» сосредоточится на приобретении Дезире Дуэ. Гранд Бундеслиги уже предложил «Ренну» 55 млн евро за 19-летнего игрока.

На француза также претендует и «ПСЖ», который, как ожидается, сделает своё предложение в ближайшие дни. Сам футболист пока не решил, где хочет продолжить карьеру.

Дезире Дуэ стал автором четырёх голов и пяти ассистов в 31 матче прошедшего розыгрыша Лиги 1 за «Ренн».