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«Бавария» нашла альтернативу Хави Симонсу за 55 млн евро

24 Июля 2024 • 00:38 Комментировать
Ренн
...
Лион
18.08 20:00

«Бавария» намерена усилиться атакующим полузащитником в летнее трансферное окно.

Главной целью мюнхенцев считался Хави Симонс из «ПСЖ», однако подписать нидерландца не удалось – он близок к возвращению в «РБ Лейпциг» на правах аренды. Согласно заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, теперь «Бавария» сосредоточится на приобретении Дезире Дуэ. Гранд Бундеслиги уже предложил «Ренну» 55 млн евро за 19-летнего игрока.

На француза также претендует и «ПСЖ», который, как ожидается, сделает своё предложение в ближайшие дни. Сам футболист пока не решил, где хочет продолжить карьеру.

Дезире Дуэ стал автором четырёх голов и пяти ассистов в 31 матче прошедшего розыгрыша Лиги 1 за «Ренн».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ренн ПСЖ Хави Симонс трансферы футбола - лето 2024 Дезире Дуэ ещё теги

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