«Бавария» не подпишет Хави Симонса – игрок близок к переходу в другой клуб

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс находится в шаге от возвращения в «РБ Лейпциг».

«Красные быки» вот-вот смогут объявить о повторной аренде нидерландца, рассказал в своём подкасте инсайдер Фабрицио Романо. «РБ Лейпцигу» удалось выиграть борьбу за 21-летнего игрока у «Баварии», также проявлявшей явный интерес. Сделка ещё не подписана, однако в клубе из Лейпцига не сомневаются, что доведут дело до конца в ближайшие несколько дней.

Хави Симонс принял участие в 43 поединках команды Марко Розе в прошедшей кампании, записав себе в актив десять забитых мячей и 15 результативных передач. Контракт восходящей звезды с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года.