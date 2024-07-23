Тренер «Боруссии» дал понять, что хочет сохранить Фюллькруга

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин высказался о возможном уходе нападающего Никласа Фюллькруга.

Ранее спортивный директор «Боруссии» не стал исключать уход игрока.

— Фюллькруг и Гирасси играют главную роль в моей команде. Фюллькруг знает, что я о нем думаю. Я высоко оцениваю его. Мы хотим, чтобы у нас была лучшая команда, — приводит слова Шахина SkyDE.

31-летний форвард выступает за «Боруссию» с лета 2023 года. В прошлом сезоне Фюллькруг появился на поле в 43 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и стал автором десяти ассистов.

Контракт Фюллькруга с «Боруссией» рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 млн евро.