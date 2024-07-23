Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Фюрих останется в «Штутгарте»

23 Июля 2024 • 19:07 Комментировать

Игрок атаки «Штутгарта» Крис Фюрих останется в своём клубе. Такой новостью делится Sky Germany.

По информации источника, игрок атаки поговорил с руководством команды и принял решение остаться. К тому же, летом клуб потерял таких важных игроков основы, как Вальдемар Антон и Серу Гирасси.

Фюриху 26 лет, в «Штутгарте» игрок выступает уже на протяжении трёх лет после перехода из «Падерборна». Является воспитанником «Шальке» и дортмундской «Боруссии». На минувшем Евро-2024 был в заявке сборной Германии.

В 34 матчах Бундеслиги прошлого сезона Фюрих оформил восемь голов и семь голевых передач.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Штутгарт Крис Фюрих
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Реале» удивлены поведением Мбаппе Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты «Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось Холанн: «Я больше не талант» Назван лучший полузащитник в истории АПЛ: Джеррард - второй, де Брёйне на пятом месте Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Аршавин раскрыл, что Клаудиньо сказал о Глушенкове перед трансфером в «Зенит» Тренер «Барселоны» Флик одобрил покупку игрока «Манчестер Сити» Де Брёйне продолжит карьеру в Саудовской Аравии Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ
Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги У «Реала» есть серьёзная проблема ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июля
19:07 · Германия. Бундеслига
Фюрих останется в «Штутгарте»
13:45 · Германия. Бундеслига
Хуммельса может подписать испанский суперклуб
10:46 · Германия. Бундеслига
Кейн не сыграет с «Тоттенхэмом»
09:35 · Германия. Бундеслига
Гюндоган получил предложение и может покинуть «Барселону»
09:20 · Германия. Бундеслига
Консейсау может перейти в немецкий клуб
05:01 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии» высказался о неопытности Компани
22 Июля
19:59 · Англия. Премьер-лига
Источник: «Переход Гросса в дортмундскую «Боруссию» неизбежен»
17:47 · Германия. Бундеслига
Азмун стал главной летней целью «Севильи» слухи
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по де Лигту – известны детали
10:54 · Германия. Бундеслига
Немецкий клуб хочет арендовать Гюлера у «Реала» 1
08:00 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «У «Баварии» нет лишней копейки, трансферов не будет»
21 Июля
23:13 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» прокомментировали возможный уход Фюллькруга
18:44 · Англия. Премьер-лига
Босс «Баварии» назвал тренера из АПЛ, которого хотел пригласить клуб
18:33 · Германия. Бундеслига
Названо условие трансфера Дэвиса в «Реал»
17:15 · Германия. Бундеслига
Хёнесс назвал игрока, который был лучше Роналду и Месси 2
17:12 · Чемпионат Европы 2024
​Ули Хенесс - о сборной Испании: «Это команда, которая будет доминировать ближайшие годы»
16:25 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» высказались о будущем де Лигта
15:58 · Германия. Бундеслига
Руководитель «Баварии» предупредил Альфонсо Дэвиса
15:54 · Германия. Бундеслига
Хёнесс уколол игрока «Баварии», говоря о Ямале 1
13:51 · Германия. Бундеслига
​«Милан» хочет снизить цену на Фюллькруга
13:48 · Германия. Бундеслига
Босс «Баварии» назвал топ-игрока, которого хочет видеть в клубе
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» обсуждают громкий трансфер
12:48 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может не подписать Ольмо - названа причина 1
06:06 · Германия. Бундеслига
Симеоне хочет видеть в «Атлетико» игрока сборной Германии слухи
04:15 · Германия. Бундеслига
Ольмо хочет перейти в «Барселону» слухи
Все новости
Рекомендуем