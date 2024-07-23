Фюрих останется в «Штутгарте»

Игрок атаки «Штутгарта» Крис Фюрих останется в своём клубе. Такой новостью делится Sky Germany.

По информации источника, игрок атаки поговорил с руководством команды и принял решение остаться. К тому же, летом клуб потерял таких важных игроков основы, как Вальдемар Антон и Серу Гирасси.

Фюриху 26 лет, в «Штутгарте» игрок выступает уже на протяжении трёх лет после перехода из «Падерборна». Является воспитанником «Шальке» и дортмундской «Боруссии». На минувшем Евро-2024 был в заявке сборной Германии.

В 34 матчах Бундеслиги прошлого сезона Фюрих оформил восемь голов и семь голевых передач.