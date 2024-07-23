Хуммельса может подписать испанский суперклуб

Центральный защитник Матс Хуммельс, покинувший по завершении сезона 2023/2024 дортмундскую «Боруссию», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, в сотрудничестве с 35-летним немцем заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб может перехватить защитника у «Болоньи», которая медлит с переговорами.

В минувшем сезоне Хуммельс провел 25 поединков в Бундеслиге, отметившись тремя забитыми мячами. Защитник получил четыре желтые карточки и один раз был удален с поля.