Кейн не сыграет с «Тоттенхэмом»

В рамках предсезонной подготовки «Бавария» 3 августа проведёт товарищеский матч против «Тоттенхэма». Звёздный нападающий Гарри Кейн против своей бывшей команды не сыграет. Дело в том, что футболист получил отдых после выступления на чемпионате Европы. Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани подтвердил отсутствие Кейна в предсезонном туре.

«Кейна, Дэвиса, Упамекано и Комана там не будет. Но мы надеемся, что они смогут сыграть в первой кубковой игре», - слова Компани приводит портал Goal.

Стоит сказать, что каждому футболисту положено как минимум три недели отдыха по завершению сезона.