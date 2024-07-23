Гюндоган получил предложение и может покинуть «Барселону»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган может сменить команду в нынешнее трансферное окно. Об этом рапортует Mundo Deportivo.

Заинтересованность в услугах опытного немецкого хавбека проявляет «Аль-Садд». Катарский клуб предложил 33-летнему полузащитнику трехлетнее трудовое соглашение. Илкай рассмотрит этот вариант продолжения карьеры.

Срок действующего контракта между Гюндоганом и «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2025 года.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл 35 матчей в чемпионате Испании. Илкай отметился пятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.