Консейсау может перейти в немецкий клуб

Атакующий полузащитник сборной Португалии и «Порту» Франсишку Консейсау может оказаться в немецкой Бундеслиге, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Руководство «быков» заинтересовано в подписании 21-летнего футболиста в текущее трансферное окно. Кроме «РБ Лейпцига», в трансфере Консейсау заинтересован туринский «Ювентус».

В минувшем сезоне Франсишку поучаствовал в 43 поединках за «Порту». Вингер записал на свой счет восемь забитых мячей и восемь результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 22 миллиона евро.