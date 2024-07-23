Спортивный директор «Баварии» высказался о неопытности Компани

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль поделился мнением о тренерском опыте Венсана Компани.

Бельгиец был назначен рулевым мюнхенского гранда в межсезонье – он заменил покинувшего должность Томаса Тухеля.

«Компани знает, как обращаться с игроками, и он прекрасно понимает, как работает раздевалка. Он был не просто футболистом, а правой рукой Хосепа Гвардиолы на поле. Тренерский опыт Венсана – четыре года, но в глубине души он являлся тренером ещё восемь, девять или десять лет назад», – приводит Bayern & Germany слова Эберля.

До прихода в «Баварию» Венсан Компани занимал пост в английском «Бёрнли». В сезоне-2022/23 команда под руководством наставника выиграла Чемпионшип, а годом позднее не смогла сохранить прописку в Премьер-лиге.