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Спортивный директор «Баварии» высказался о неопытности Компани

23 Июля 2024 • 05:01 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
24.08 13:00

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль поделился мнением о тренерском опыте Венсана Компани.

Бельгиец был назначен рулевым мюнхенского гранда в межсезонье – он заменил покинувшего должность Томаса Тухеля.

«Компани знает, как обращаться с игроками, и он прекрасно понимает, как работает раздевалка. Он был не просто футболистом, а правой рукой Хосепа Гвардиолы на поле. Тренерский опыт Венсана – четыре года, но в глубине души он являлся тренером ещё восемь, девять или десять лет назад», – приводит Bayern & Germany слова Эберля.

До прихода в «Баварию» Венсан Компани занимал пост в английском «Бёрнли». В сезоне-2022/23 команда под руководством наставника выиграла Чемпионшип, а годом позднее не смогла сохранить прописку в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хосеп Гвардиола Венсан Компани Макс Эберль ещё теги

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