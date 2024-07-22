Бывший иранский нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун стал главной трансферной целью «Севильи». Новостью делится в соцсети инсайдер Фабрицио Романо.

Азмуном руководство клуба из Андалусии планирует заменить Юссуфа Эн-Нессири. «Севилья» находится на стадии переговоров с «Байером» по Сердару.

Азмуну, напомним, 29 лет. Его контракт с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. Минувший сезон Сердар провёл в римской «Роме», столичный итальянский клуб арендовал иранца. В 23 матчах Серии а Азмун оформил всего лишь три гола в ворота соперников римлян.

Transfermarkt оценивает Сердара в 8 млн евро.