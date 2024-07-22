Немецкий клуб хочет арендовать Гюлера у «Реала»

Перспективный турецкий полузащитник Арда Гюлер может покинуть мадридский «Реал». По информации Ok Diario, в подписании 19-летнего футболиста заинтересован леверкузенский «Байер».

Руководство немецкого клуба хочет договориться с «Реалом» об аренде хавбека. Однако ни Гюлер, ни «королевский» клуб не заинтересованы в этом трансфере.

В прошлом сезоне Арда принял участие в десяти матчах чемпионата Испании, записав на свой счет шесть забитых мячей. Срок действующего контракта полузащитника со «сливочными» рассчитан до середины 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость турка в 45 миллионов евро.