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Немецкий клуб хочет арендовать Гюлера у «Реала»

22 Июля 2024 • 10:54 Комментировать (1)

Перспективный турецкий полузащитник Арда Гюлер может покинуть мадридский «Реал». По информации Ok Diario, в подписании 19-летнего футболиста заинтересован леверкузенский «Байер».

Руководство немецкого клуба хочет договориться с «Реалом» об аренде хавбека. Однако ни Гюлер, ни «королевский» клуб не заинтересованы в этом трансфере.

В прошлом сезоне Арда принял участие в десяти матчах чемпионата Испании, записав на свой счет шесть забитых мячей. Срок действующего контракта полузащитника со «сливочными» рассчитан до середины 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость турка в 45 миллионов евро.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
22 Июля 2024 в 11:31
Если хочет прогресса как футболист, то ему бы классно было бы попасть к Алонсо , агроном его ничему не научит , да и потеряется он сейчас в Реале .
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