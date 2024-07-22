Хёнесс: «У «Баварии» нет лишней копейки, трансферов не будет»

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс высказался о возможных новых трансферах немецкого топ-клуба.

«Покупок больше не будет, если кто-то не уйдет из команды. У клуба нет лишней копейки», - передает слова Хёнесса инсайдер Максимилиан Кох в социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что из мюнхенского гранда может уйти канадский защитник Альфонсо Дэвис. Стороны не смогли договориться о продлении контракта, истекающего летом следующего года. В подписании латераля заинтересован мадридский «Реал».

«Бавария» провально выступила в прошлом сезоне, финишировав на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги.