В «Боруссии» прокомментировали возможный уход Фюллькруга

Себастьян Кель, занимающий должность спортивного директора дортмундской «Боруссии», ответил на вопрос о возможной продаже форварда Никласа Фюллькруга.

31-летний футболист сборной Германии интересен «Милану» и мадридскому «Атлетико». Недавний приход в «Боруссию» Серу Гирасси лишь повысил вероятность скорого расставания «шмелей» с Фюллькругом.

«Мы понимаем, что начинать сезон с четырьмя нападающими – не идеальная ситуация. На этой позиции ещё может что-то произойти. Конечно, я говорил с Никласом. Все наши игроки амбициозны, конкуренция тоже очень важна», – сказал в интервью Bild Кель.