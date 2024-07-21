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В «Боруссии» прокомментировали возможный уход Фюллькруга

21 Июля 2024 • 23:13 Комментировать
Боруссия Д
...
Айнтрахт Фр
24.08 13:00

Себастьян Кель, занимающий должность спортивного директора дортмундской «Боруссии», ответил на вопрос о возможной продаже форварда Никласа Фюллькруга.

31-летний футболист сборной Германии интересен «Милану» и мадридскому «Атлетико». Недавний приход в «Боруссию» Серу Гирасси лишь повысил вероятность скорого расставания «шмелей» с Фюллькругом.

«Мы понимаем, что начинать сезон с четырьмя нападающими – не идеальная ситуация. На этой позиции ещё может что-то произойти. Конечно, я говорил с Никласом. Все наши игроки амбициозны, конкуренция тоже очень важна», – сказал в интервью Bild Кель.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Серу Гирасси Никлас Фюллькруг трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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