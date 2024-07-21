Названо условие трансфера Дэвиса в «Реал»

Слухи давно связывают защитника Альфонсо Дэвиса с «Реалом». Действующий контракт 23-летнего канадца с «Баварией» рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года. Договориться о пролонгации трудового соглашения не удаётся из-за разногласия по заработной плате. В «Баварии» уже сообщили, что удовлетворять требования игрока клуб не собирается.

Как сообщает Relevo, «Реал» спокойно относится к ситуации с Дэвисом. Если «Бавария» и дальше будет твёрдо стоять на ценнике в 50 миллионов евро, то мадридцы предпочтут дождаться следующего лета и подписать игрока свободным агентом. Трансфер этим летом возможен только при снижении ценника.