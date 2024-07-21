Хёнесс назвал игрока, который был лучше Роналду и Месси

Член совета директоров «Баварии» Ули Хёнесс ответил на вопрос, кто лучше – Криштиану Роналду или Лионель Месси. Функционер не стал выбирать между этими футболистами, а назвал другого игрока.

«Роналду или Месси? Марадона!» - слова Хёнесса приводит в социальных сетях журналист Максимилиан Кох.

Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года. Он становился чемпионом мира в составе национальной сборной Аргентины в 1986 году.

Добавим, что Лионель Месси является рекордсменом по «Золотым мячам» - аргентинец имеет восемь таких наград. Криштиану Роналду выигрывал «Золотой мяч» пять раз.