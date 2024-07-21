Руководитель «Баварии» предупредил Альфонсо Дэвиса

Ули Хёнесс, который входит в состав правления «Баварии», высказался о ситуации Альфонсо Дэвиса. Ранее в прессе писали о том, что 23-летний канадец требует от мюнхенского клуба значительно большую зарплату по сравнению с предложенной. Действующий контракт Дэвиса рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года.

«Мы очень чётко сказали ему, что если он не подпишет новый контракт, мы предпочтём дождаться истечения действующего соглашения. Он не получит больше денег», - сказал Хёнесса Abendzeitung.

Альфонсо Дэвис провёл за «Баварию» 195 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 31 голевой пас.