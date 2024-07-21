Хёнесс уколол игрока «Баварии», говоря о Ямале

Ули Хёнесс, который входит в состав совета директоров «Баварии», высказался о выступлении вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. По словам функционера, Ямаль в плане техники превосходит Альфонсо Дэвиса.

«То, как Ямаль это делает, - и слева, и справа… Я бы хотел, чтобы Альфонсо Дэвис мог делать то же самое», - слова Хёнесса приводит Bild.

Напомним, что Ламин Ямаль был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Европы. Перед финалом против Англии (победа 2:1) Ямаль отметил свой 17-й день рождения. В таком возрасте Ламин уже провёл больше 50 официальных игр за «Барселону».