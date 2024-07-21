​«Милан» хочет снизить цену на Фюллькруга

Немецкий нападающий Никлас Фюллькруг очень хочет в «Милан», и в руководстве клуба тоже хотят его, но есть одно достаточно важное препятствие. Речь о цене - немецкий клуб хочет выручить хотя бы 15 миллионов евро за него, после того, как ранее он обошёлся клубу в семнадцать миллионов.

Но экономный «Милан» не хочет платить за него такие деньги - в клубе надеются сбить цену, сообщает pianetamilan.it, уповая на желание самого игрока попробовать себя в итальянском чемпионате.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует семнадцатого августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Торино».