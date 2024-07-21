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​«Милан» хочет снизить цену на Фюллькруга

21 Июля 2024 • 13:51 Комментировать

Немецкий нападающий Никлас Фюллькруг очень хочет в «Милан», и в руководстве клуба тоже хотят его, но есть одно достаточно важное препятствие. Речь о цене - немецкий клуб хочет выручить хотя бы 15 миллионов евро за него, после того, как ранее он обошёлся клубу в семнадцать миллионов.

Но экономный «Милан» не хочет платить за него такие деньги - в клубе надеются сбить цену, сообщает pianetamilan.it, уповая на желание самого игрока попробовать себя в итальянском чемпионате.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует семнадцатого августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Торино».


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