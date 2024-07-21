Босс «Баварии» назвал топ-игрока, которого хочет видеть в клубе

Ули Хёнесс, который входит в состав правления «Баварии», высказался о желании подписать топ-игрока. Речь идёт об атакующем полузащитнике «Байера» Флориане Вирце.

«Все знают, что я хотел бы видеть Флориана Вирца в «Баварии». Это было бы фантастическое подписание», - слова Хёнесса приводит журналист Максимилиан Кох.

21-летний Флориан Вирц оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 130 миллионов евро. За «Байер» полузащитник провёл 152 официальных матча, в которых забил 41 гол и отдал 50 голевых передач на партнёров.

Напомним, что этим летом с «Баварией» начал работать новый тренер – Венсан Компани.