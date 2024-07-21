«Барселона» может не подписать Ольмо - названа причина

Каталонская «Барселона» может не подписать испанского полузащитника Дани Ольмо, правами на которого владеет «РБ Лейпциг». Как стало известно Sport.es, для осуществления этого трансфера «сине-гранатовым» нужно продать кого-то из своих дорогостоящих игроков. Но пока таких продаж не намечается.

Таким образом, каталонцы могут ограничиться лишь подписанием вингера сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

Напомним, что Ольмо и Уильямс были одними из лидеров «красной фурии» на триумфальном для Испании чемпионате Европы – 2024. В финальном поединке подопечные Луиса де ла Фуэнте победили Англию со счетом 2:1.