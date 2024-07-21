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Чемпионат Германии. Бундеслига

Симеоне хочет видеть в «Атлетико» игрока сборной Германии слухи

21 Июля 2024 • 06:06 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
19.08 22:30

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Никлас Фюллькруг заинтересовал мадридский «Атлетико».

«Матрасники» ищут замену Альваро Морате, который недавно перебрался в «Милан». Согласно сведениям AS, рулевому мадридцев Диего Симеоне нравится кандидатура 31-летнего немца – наставник считает, что форвард «шмелей» отлично впишется в его команду.

В активе Никласа Фюллькруга 15 забитых мячей и десять голевых передач в 43 матчах за дортмундскую «Боруссию». В составе сборной Германии футболист отличился 13 раз, проведя 21 поединок. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.

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