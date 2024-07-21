Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Никлас Фюллькруг заинтересовал мадридский «Атлетико».

«Матрасники» ищут замену Альваро Морате, который недавно перебрался в «Милан». Согласно сведениям AS, рулевому мадридцев Диего Симеоне нравится кандидатура 31-летнего немца – наставник считает, что форвард «шмелей» отлично впишется в его команду.

В активе Никласа Фюллькруга 15 забитых мячей и десять голевых передач в 43 матчах за дортмундскую «Боруссию». В составе сборной Германии футболист отличился 13 раз, проведя 21 поединок. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.