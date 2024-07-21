Полузащитник «РБ Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо готов вернуться в «Барселону».

26-летний игрок отлично проявил себя на Евро-2024, став важной частью чемпионской команды Луиса де ла Фуэнте. Неудивительно, что в последнее время слухов о возможном переходе Ольмо в топ-клуб стало ещё больше. Как сообщает Sport, сам атакующий хавбек отдаёт предпочтение «Барселоне». «Сине-гранатовые» настроены оптимистично и верят, что смогут вернуть своего воспитанника. Трансфер обойдётся каталонскому гранду примерно в 60 млн евро.

Дани Ольмо занимался в молодёжной системе «Барселоны» с 2007 по 2014 год, а затем, так и не добравшись до первой команды, перешёл в загребское «Динамо».