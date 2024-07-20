Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может стать игроком «Барселоны».

Как стало известно Diario Sport, «РБ Лейпциг» благодарен Ольмо за то время, что он был в клубе, поэтому немецкий клуб намерен поспособствовать переходу игрока в «Барселону».

По сведениям источника, стороны могут договориться оформить переход за сумму менее 60 миллионов евро, которая прописана в контракте испанца в качестве отступных. При этом уточняется, что в случае определённых достижений «Барселона» выплатит «РБ Лейпцигу» бонусы.

В прошлом сезоне на клубном уровне Ольмо провел 25 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять ассистов.