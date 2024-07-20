Главный тренер «Баварии» Венсан Компани после субботней тренировки остался и уделил время пришедшим болельщикам. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Sport Торбен Хоффман, Компани больше часа раздавал автографы и фотографировался с фанатами. Молодой бельгийский тренер не проигнорировал ни одного человека.

Болельщики «Баварии» могут быть довольны открытостью Компани, но вряд ли это избавит бельгийца от давления, если результаты команды по ходу сезона 2024/2025 будут неудовлетворительными. Прошлый сезон «Бавария» завершила без трофеев, и теперь в клубе настроены особенно серьёзно.