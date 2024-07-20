Розе: «Надеемся, что Симонс вернётся в «РБ Лейпциг»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе выразил надежду, что полузащитник Хави Симонс продолжит выступать за команду в новом сезоне. Напомним, нидерландец принадлежит «ПСЖ», а в прошлой кампании выступал за «РБ Лейпциг» на правах аренды.

«Надеемся, что Симонс вернётся в «РБ Лейпциг». Мы всё ещё работаем над этим и сохраняем оптимизм. Мы сражаемся за него, поэтому я до сих пор считаю Хави нашим футболистом несмотря на то, что формально он ещё не принадлежит клубу», – цитирует специалиста журналист Филипп Хайнц.

Главным претендентом на Симонса пока считается мюнхенская «Бавария», которая очень хочет оформить аренду с обязательством выкупа.