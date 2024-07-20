Назван самый высокооплачиваемый футболист Бундеслиги

Стало известно имя футболиста с самым большим окладом в немецкой Бундеслиге. Как сообщает Capology, больше всех в Германии получает нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. Заработная плата бомбардира составляет 25 миллионов евро в год.

Второе место занимает одноклубник Кейна – вратарь Мануэль Нойер. Опытный голкипер получает 21 миллион евро в год. Топ-3 замыкает еще один представитель «Баварии» - форвард Томас Мюллер с зарплатой в размере 20,5 миллиона.

Далее в рейтинге находятся: Лерой Сане, Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Леон Горецка, Кингсли Коман, Маттейс де Лигт и Майкл Олисе.