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«Бавария» установила ценник на Мазрауи

20 Июля 2024 • 05:30 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
24.08 13:00

В «Баварии» готовы выслушать предложения по правому защитнику Нуссеру Мазрауи.

26-летний игрок вполне может быть продан в текущее трансферное окно, о чём сообщалось неделю назад. Как стало известно инсайдеру Флириану Плеттенбергу, «Бавария» требует 30 млн евро за марокканца. К футболисту проявляют интерес неназванные клубы, но конкретных предложений пока нет.

Нуссер Мазрауи перешёл в «Баварию» летом 2022 года из амстердамского «Аякса» в качестве свободного агента. Трудовой договор защитника с мюнхенским грандом рассчитан до середины 2026 года.

В прошедшем сезоне Мазрауи отметился четырьмя голевыми передачами, приняв участие в 29 матчах.

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