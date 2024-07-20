«Бавария» установила ценник на Мазрауи

В «Баварии» готовы выслушать предложения по правому защитнику Нуссеру Мазрауи.

26-летний игрок вполне может быть продан в текущее трансферное окно, о чём сообщалось неделю назад. Как стало известно инсайдеру Флириану Плеттенбергу, «Бавария» требует 30 млн евро за марокканца. К футболисту проявляют интерес неназванные клубы, но конкретных предложений пока нет.

Нуссер Мазрауи перешёл в «Баварию» летом 2022 года из амстердамского «Аякса» в качестве свободного агента. Трудовой договор защитника с мюнхенским грандом рассчитан до середины 2026 года.

В прошедшем сезоне Мазрауи отметился четырьмя голевыми передачами, приняв участие в 29 матчах.