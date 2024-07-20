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«Барселона» начала переговоры по звезде сборной Испании Ольмо слухи

20 Июля 2024 • 02:51 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

«Барселона» работает над подписанием полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо.

Пункт отступных в размере 60 млн евро, прописанный в контракте испанца, прекращает действие 20 июля, однако представители игрока убедили «РБ Лейпциг» оставить опцию в силе ещё на несколько недель. Этим намерена воспользоваться «Барселона», готовая предложить необходимую сумму, сообщает Mundo Deportivo. Для самого чемпиона Европы «сине-гранатовые» приготовили договор, рассчитанный на шесть лет.

Что примечательно, эта сделка никак не повлияет на вероятное подписание другого дорогостоящего футболиста сборной Испании – Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао.

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