«Барселона» работает над подписанием полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо.

Пункт отступных в размере 60 млн евро, прописанный в контракте испанца, прекращает действие 20 июля, однако представители игрока убедили «РБ Лейпциг» оставить опцию в силе ещё на несколько недель. Этим намерена воспользоваться «Барселона», готовая предложить необходимую сумму, сообщает Mundo Deportivo. Для самого чемпиона Европы «сине-гранатовые» приготовили договор, рассчитанный на шесть лет.

Что примечательно, эта сделка никак не повлияет на вероятное подписание другого дорогостоящего футболиста сборной Испании – Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао.