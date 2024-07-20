Клуб Бундеслиги ведёт переговоры с Чупо-Мотингом

Бывший нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг может продолжить карьеру в другом немецком клубе.

35-летний футболист стал свободным агентом в начале текущего месяца, когда подошёл к концу срок его контракта с мюнхенским грандом. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, на Шупо-Мотинга появился серьёзный претендент – «Майнц», уже связавшийся с агентом опытного камерунца.

Примечательно, что форвард уже выступал за «Майнц» – дело было с 2011 по 2014 год. После этого Чупо-Мотинг успел попробовать силы в «Шальке 04», «Сток Сити» и «ПСЖ», а в 2020 году оказался в «Баварии».

В прошедшем сезоне игрок отметился двумя голами и тремя ассистами в 27 поединках Бундеслиги.