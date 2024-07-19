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В «Баварии» высказались о будущем Киммиха

19 Июля 2024 • 20:26 Комментировать

Член спортивного совета мюнхенской «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о будущем защитника команды Йозуа Киммиха.

— Мы открыты к предложениям. У него остался год контракта. Мы договорились, что поговорим с ним после отпуска, — приводит слова функционера Bild.

Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена расстаться с 29-летним немецким футболистом.

В минувшем сезоне Киммих появился на поле в 43 встречах с учетом всех турниров, забил два мяча и стал автором десяти результативных передач.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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