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В «Боруссии» высказались о подписании Гирасси

19 Июля 2024 • 06:38 Комментировать
Байер Л
...
Штутгарт
17.08 21:30

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель рассказал, что думает о трансфере нападающего Серу Гирасси.

Сделка по переходу гвинейца из «Штутгарта» была официально подтверждена в четверг. Подписание 28-летнего форварда обошлось «шмелям» в 18 млн евро.

«Мы хотим достичь наших амбициозных целей в Бундеслиге, Кубке Германии, Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. Для этого нам нужны игроки мирового уровня на всех позициях. Серу – очень одарённый и всесторонне развитый нападающий, который усилит нашу команду. Мы очень рады, что он прошёл все тесты и теперь сможет забивать голы в цветах «Боруссии», – приводит пресс-служба дортмундского клуба слова Келя.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Серу Гирасси Штутгарт ещё теги

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