В «Боруссии» высказались о подписании Гирасси

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель рассказал, что думает о трансфере нападающего Серу Гирасси.

Сделка по переходу гвинейца из «Штутгарта» была официально подтверждена в четверг. Подписание 28-летнего форварда обошлось «шмелям» в 18 млн евро.

«Мы хотим достичь наших амбициозных целей в Бундеслиге, Кубке Германии, Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. Для этого нам нужны игроки мирового уровня на всех позициях. Серу – очень одарённый и всесторонне развитый нападающий, который усилит нашу команду. Мы очень рады, что он прошёл все тесты и теперь сможет забивать голы в цветах «Боруссии», – приводит пресс-служба дортмундского клуба слова Келя.