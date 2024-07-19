«Барселоне» может потребоваться крупная продажа, если будет подписан Дани Ольмо.

Полузащитник «РБ Лейпцига» остаётся в числе трансферных целей «сине-гранатовых». Один из героев Евро-2024 обойдётся примерно в 60 млн евро, и каталонцам, учитывая их финансовые трудности, может понадобиться громкий трансфер на выход в случае покупки 26-летней звезды сборной Испании.

По сведениям Jijantes FC, ссылающегося на источники в «Барселоне», клуб уже определился, кто будет выставлен на продажу при успехе в сделке по Ольмо. Имя этого игрока пока не раскрывается, но характеризуется как «неожиданное».