Леверкузенский «Байер» укрепил свою линию атаки. Состав чемпиона Германии пополнил вингер из «Ренна» Мартен Терье. О трансфере сообщает пресс-служба «фармацевтов». Стороны подписали пятилетний контракт до лета 2029 года.

Терье 27 лет, основное амплуа французского игрока – левый вингер, также он может сыграть и в центре нападения, а также на позиции «десятки». В «Ренне» футболист провёл последние четыре года карьеры. Является воспитанником «Лилля».

Портал Transfermarkt оценивает новичка «фармацевтов» в 20 млн евро. Сумма сделки между французским и немецким клубом также оценивается в 20 млн.