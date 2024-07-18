Из «Баварии» могут уйти три игрока – названы все фамилии

Состав «Баварии» в летнее трансферное окно может серьёзно измениться. Известный журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг сообщил о том, что в планы нового тренера мюнхенцев не входят полузащитник Леон Горецка и вингер Кингсли Коман. Проблема заключается в том, что серьёзного интереса к 29-летнему Горецке и 28-летнему Коману сейчас нет.

Что касается Сержа Гнабри, то «Бавария» готова продать 29-летнего вингера при поступлении хорошего предложения. При этом сам игрок хотел бы продолжить выступления в Мюнхене.

Коман оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро, Гнабри – в 40 миллионов евро, а Горецка – в 30 миллионов евро.