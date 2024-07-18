Гирасси: «Я приехал в «Боруссию» за титулами»

В четверг было объявлено о переходе нападающего Серу Гирасси из «Штутгарта» в дортмундскую «Боруссию». После закрытия сделки 28-летний гвинеец дал комментарий.

«Когда к тебе обращается «Боруссия», это что-то особенное. Каждый ребёнок в мире, который интересуется футболом, знает этот клуб, знает чёрно-жёлтые футболки, знает «жёлтую стену». Я очень рад переходу, рад новым партнёрам по команде.

Мне важно сказать: я приехал сюда за титулами. Это моё требование, это моя мотивация. В прошлом сезоне «Боруссия» показала, на что способна, дойдя до финала Лиги чемпионов», - слова Гирасси приводятся на сайте «Боруссии».