Нападающий Серу Гирасси стал футболистом «Боруссии». Дортмундский клуб посредством своего официального сайта объявил о подписании с 28-летним гвинейцем контракта на четыре сезона – до середины 2028 года.

Как известно, трансфер Гирасси был оформлен не сразу, ведь у футболиста в ходе обследования выявили травму. «Боруссия» в пресс-релизе отмечает, что форварду не нужна будет операция. При этом в ближайшие недели Серу будет заниматься по индивидуальной программе.

Серу Гирасси в прошлом сезоне занял второе место в рейтинге бомбардиров чемпионата Германии. Гвинеец забил 28 голов за «Штутгарт».