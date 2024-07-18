«Реал» следит за двумя защитниками – названы имена

На радаре мадридского «Реала» находятся два защитника. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Relevo, «сливочные» следят за Пьеро Инкапье из леверкузенского «Байера» и Нико Шлоттербеком из дортмундской «Боруссии».

Интересно, что 22-летний Инкапье и 24-летний Шлоттербек имеют одинаковый ценник на авторитетном портале Transfermarkt. Так, эквадорец и немец оцениваются в 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что летом из «Реала» ушёл опытный защитник Начо Фернандес. Поговаривают, что теперь «сливочные» нацелены на подписание нового футболиста в центр обороны.