«Байер» заинтересовался бывшим защитником «Ливерпуля»

Леверкузенский «Байер» в ближайшее время может пополнить свои ряды бывшим центральным защитником «Ливерпуля». Речь идёт о Жоэле Матипе, который пропустил вторую половину последнего сезона из-за травмы крестообразных связок колена, а затем покинул мерсисайдцев на правах свободного агента.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «Байер» очень заинтересован в том, чтобы подписать камерунца, который доступен на рынке бесплатно. Главный тренер Хаби Алонсо хочет усилить команду опытным центральным защитником, а Матип является идеальным кандидатом. Ранее Жоэль выступал в Германии в составе «Шальке».