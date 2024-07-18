Мюнхенская «Бавария» лидирует в гонке за полузащитником «ПСЖ». Речь идёт о Хави Симонсе, который ищет себе новую команду. По информации от журналиста Танзи Олича, «Бавария» опережает «РБ Лейпциг» в борьбе за молодого нидерландца. Напомним, в прошлом сезоне Симонс выступал за «красных быков» на правах аренды.

Сообщается, что оба клуба готовы взять футболиста в аренду с обязательством выкупа. «Бавария» готова через год оформить полноценный трансфер Симонса за 90 миллионов евро.

Ранее в гонке за Симонсом участвовала каталонская «Барселона», но руководство в настоящий момент не может профинансировать сделку по трансферу 21-летнего хавбека.