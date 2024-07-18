«Байер» подписывает нового нападающего

Форвард французского «Ренна» Мартен Терье может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Как сообщил посредством соцсетей инсайдер Флориан Плеттенберг, в подписании игрока заинтересован леверкузенский «Байер». Стороны близки к подписанию долгосрочного контракта.

В сезоне-2023/2024 Терье провел 36 поединков за «Ренн», отметившись девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне «Байер» стал чемпионом Бундеслиги и победителем Кубка Германии. В Лиге Европы команда Хаби Алонсо дошла до финала, где проиграла «Аталанте» (0:3).